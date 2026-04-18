やってくれるじゃん！夏の必須アイテムがリュック用に！軽さに驚いた100均便利グッズ

夏のリュックは外出するたびに暑さのせいで背中が汗でびっしょり…。リュック用保冷剤もありますが、重くて時間の経過とともにすぐにぬるくなってしまうのが難点です。そんな夏のリュック問題を解消してくれる便利グッズをダイソーで発見！夏に必須のあのアイテムと同じ仕組みで使いやすく、驚くほど軽くて快適です！

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商品情報

商品名：リュック用ひんやりパッド

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：縦27cm×横24cm×厚み0.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480945545

暑い日の外出の強い味方！ダイソーの『リュック用ひんやりパッド』

気温が上がってくると、リュックを背負った際の暑さが気になりますよね。かといって、よくあるリュック用の保冷剤は重いうえ、時間が経つとまたぬるくなってしまうのが難点…。

そんな夏場のリュックの悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『リュック用ひんやりパッド』をご紹介します。

サイズが縦27cm×横24cm×厚み0.5cmの、リュック用冷却パッドです。

手で触れた瞬間から、しっかりとしたひんやり感を実感できます。

そして、パッド内部が三角形のブロック状に細かく区切られているのが最大の特徴。

1枚の硬い板ではなく、背中のラインに合わせて折れ曲がる形状のため、リュックを背負った際にフィットしやすいです。

平らな状態にして冷蔵庫で20分、冷凍庫では5分、または流水で15分以上冷やし、硬くなってから使用します。

また、冷凍庫に入れなくても、特定の温度以下で自然に凍結する素材を使用しているのもポイント。暑さ対策の定番アイテムのネッククーラーのように、28℃以下では自然凍結します。

とても軽くて負担を感じにくい！通勤・通学の強い味方◎

面ファスナー付きで、リュックにしっかりと固定することができます。

一般的な保冷剤と比べて非常に軽く、リュックに装着しても重さの負担をほとんど感じないのも嬉しいかぎりです。

室内で30分間背負い続けても、少し柔らかくなる程度でほとんど溶けず、ひんやり感をキープしてくれました。

薄型設計なので炎天下の真夏日だと溶けるスピードが早まる可能性がありますが、短時間の移動や通勤・通学には非常に有効です。

試しに面ファスナーをすべて外した状態で椅子の背もたれに置いて使用してみたところ、背中の熱を逃がしてくれました。デスクワークにも良さそうです！

使いやすさにこだわったアイテムなのに、価格は550円（税込）とお手頃！

家族分も買い足したいと思えるほど優秀なアイテムでした。

ダイソーで『リュック用ひんやりパッド』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。