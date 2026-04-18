キーコーヒーは4月13日の「喫茶店の日」、本社（東京都港区）で「純喫茶を楽しもう！」と題したコーヒー特別セミナーを開催し、「コーヒー教室」に新たな参加者を呼び込みながら喫茶店文化に触れコーヒーを楽しむきっかけづくりを行った。「コーヒー教室」の金井育子講師は「『コーヒー教室』に新しい方を呼び込み、キーコーヒーを知っていただきたいと考え開催した。人数が多いこともあり100％伝えきることは難しかったが、例