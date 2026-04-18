整理収納アドバイザーの徳田かなです。整理収納の仕事をしていると、「片付けたい」というご相談と同じくらい多いのが、「なぜかお金が貯まらない」という悩みです。一見、片付けとお金は関係ないように思えるかもしれません。しかし実際の現場では、部屋が整うと無駄な出費が減り、「気づいたらお金が貯まりやすくなっ【詳細】他の記事はこちら使っていないキッチン家電キッチンには、意外と買ったけれど使っていない家電が眠って