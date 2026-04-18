ダンスボーカルグループ「ＩＣＥｘ」のメンバーで俳優の志賀李玖が１８日、都内で初写真集「志賀李玖１ｓｔ写真集遊色」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）の発売記念イベントを行った。念願の写真集発売に「僕の中では夢でもあったので、こんなにも早く実現することができてすごくうれしい」と笑顔。撮影地の沖縄に足を運ぶのは人生初だったといい「僕は海が大好きだけど沖縄に行ったことがなくて。砂浜もすごいサラサラしてて、本当に