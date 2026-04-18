ダンスボーカルグループ「ＩＣＥｘ」のメンバーで俳優の志賀李玖が１８日、都内で初写真集「志賀李玖１ｓｔ写真集 遊色」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）の発売記念イベントを行った。

念願の写真集発売に「僕の中では夢でもあったので、こんなにも早く実現することができてすごくうれしい」と笑顔。撮影地の沖縄に足を運ぶのは人生初だったといい「僕は海が大好きだけど沖縄に行ったことがなくて。砂浜もすごいサラサラしてて、本当に美しいです。（海辺の）グラデーションなのが最高でした」と大満足。出来栄えを聞かれ「１００点」と胸を張った。

現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では小栗旬演じる織田信長の小姓役で出演中だが「ずっと後ろで演技を見させていただいて、緊迫した雰囲気での演技のやり取りで堂々としている姿をみて、本当にすごいなと思った」とあこがれのまなざし。「自分も頑張ろうと思うようになったし、緊迫した状況で自分も演技をしてみたい」と芝居心に火がついた様子だ。 今後の目標について尋ねられると「グループとしても個人としてもお仕事をたくさん増やしていって、もっと僕という存在を知っていただけたら。ダンスやお芝居も成長していきたいですし、趣味であるギターやスノーボードも楽しみたい」と語った。