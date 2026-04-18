【モデルプレス＝2026/04/18】嵐の櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系新ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）が、4月20日よりスタート。櫻井が初回収録後の囲み取材に応じ、収録を終えた感想や、番組で期待していることについて語った。【写真】櫻井翔「僕以外着られない」超オーダーメイドの番組衣装姿◆櫻井翔MC「真剣遊戯！THEバトルSHOW」本番組は、各6人で構成されるアイドル俳優軍