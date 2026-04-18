レッドソックスの吉田正尚外野手は17日（日本時間18日）、本拠地フェンウェイパークでのタイガース戦に代打で出場。延長戦で試合を決めるサヨナラ適時打を放った。今季のレッドソックスは外野手の層が非常に厚く、限られた機会で奮闘を続けている。 ■外野手飽和状態のレッドソックス この試合ベンチスタートとなった吉田は、0－0のまま迎えた延長10回裏に代打で出場。1死一、三塁の好機で打席に立つ