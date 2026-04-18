声優・上田麗奈が描いたイラストをデザインしたTシャツ『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』が、18日正午より受注がスタートした。上田自ら着用モデルとしてコーディネートを提案し、販売期間は5月10日までとなっている。【写真】スタイル抜群！自分が描いたイラストTシャツ着る上田麗奈上田が芸術を見て、学んで、描いていくアトリエ型配信番組『アトリエReina』。これまで番組内で毎月発表してきたイラスト作品をデ