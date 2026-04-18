声優・上田麗奈、センス抜群！描いたイラストTシャツ登場 新作4種類で自ら着用モデル写真公開
声優・上田麗奈が描いたイラストをデザインしたTシャツ『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』が、18日正午より受注がスタートした。上田自ら着用モデルとしてコーディネートを提案し、販売期間は5月10日までとなっている。
【写真】スタイル抜群！自分が描いたイラストTシャツ着る上田麗奈
上田が芸術を見て、学んで、描いていくアトリエ型配信番組『アトリエReina』。これまで番組内で毎月発表してきたイラスト作品をデザインして、この夏にたくさん着てほしいTシャツを制作した。通販サイト・インフォスクエアにて受注販売を開始している。
新作Tシャツ4種＋復刻Tシャツ1種がラインナップ。新作Tシャツ4種には、それぞれ撮り下ろしたポストカードが付いている。商品は6月下旬頃のお届けを予定。
■コーディネート／イラスト紹介
・「食器」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト解説：「食器」
記念すべき第100回の配信で紹介したイラスト。オシャレな食器を集めるものの、かわいすぎて使えないという悩みを持つ上田さん。「金継ぎできるから使っていいんだ」と自分に言い聞かせる一枚。
・「雨上がり」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト解説：「雨上がり」
やまない雨はない。雨はやんでも、また降る。プレッシャーに対して、もがいても進んでいく様子を足跡で表現。
・「家電（クロ）」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト解説：「家電」
薄暗い夜に見守りカメラに映る愛猫たちを描いた一枚。『アトリエReina』アパレル商品の中でも、特に反響の多かった「家電」のクロTシャツver.です。
・「家電（クロ×クロ）」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト「家電」をモノクロ反転して、クロTシャツにプリント。プリント面のマットな質感がオシャレな一着に仕上がりました。
・■「家電（シロ）」復刻：税込3,800円
■プロフィール
上田麗奈（うえだれいな）…1月17日生まれ。81プロデュース所属。富山県出身。主な出演作は、アニメ『チェンソーマン』（レゼ）、『鬼滅の刃』（栗花落カナヲ）、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（ギギ・アンダルシア）、『アオのハコ』（鹿野千夏）ほか。
【写真】スタイル抜群！自分が描いたイラストTシャツ着る上田麗奈
上田が芸術を見て、学んで、描いていくアトリエ型配信番組『アトリエReina』。これまで番組内で毎月発表してきたイラスト作品をデザインして、この夏にたくさん着てほしいTシャツを制作した。通販サイト・インフォスクエアにて受注販売を開始している。
■コーディネート／イラスト紹介
・「食器」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト解説：「食器」
記念すべき第100回の配信で紹介したイラスト。オシャレな食器を集めるものの、かわいすぎて使えないという悩みを持つ上田さん。「金継ぎできるから使っていいんだ」と自分に言い聞かせる一枚。
・「雨上がり」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト解説：「雨上がり」
やまない雨はない。雨はやんでも、また降る。プレッシャーに対して、もがいても進んでいく様子を足跡で表現。
・「家電（クロ）」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト解説：「家電」
薄暗い夜に見守りカメラに映る愛猫たちを描いた一枚。『アトリエReina』アパレル商品の中でも、特に反響の多かった「家電」のクロTシャツver.です。
・「家電（クロ×クロ）」：税込4,000円／ポストカード付き
イラスト「家電」をモノクロ反転して、クロTシャツにプリント。プリント面のマットな質感がオシャレな一着に仕上がりました。
・■「家電（シロ）」復刻：税込3,800円
■プロフィール
上田麗奈（うえだれいな）…1月17日生まれ。81プロデュース所属。富山県出身。主な出演作は、アニメ『チェンソーマン』（レゼ）、『鬼滅の刃』（栗花落カナヲ）、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（ギギ・アンダルシア）、『アオのハコ』（鹿野千夏）ほか。