ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の最終回となる#12が、あす19日午後9時から放送される。【写真】夫とのスキンシップを明かした元モーニング娘。紺野あさ美#12では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10トンのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん（41歳）に密着する。22歳の長男から1歳の孫までいるという「41歳でおばあちゃん」という家族構成に、スタジオMC陣も驚き。どん