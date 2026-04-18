バージョン管理システムの歴史は1972年のSCCS(Source Code Control System)から始まり現在ではGitが主流となっています。長い歴史の中でバージョン管理システムはどんどん便利になりましたが、「今後はどのように進化していくのだろうか」という疑問に対する回答ともいえる、次世代のバージョン管理システムを構成するアーキテクチャの候補として「Manyana」というプロジェクトが注目されています。bramcohen/manyanahttps://githu