次世代バージョン管理システムの基礎となる堅牢なアーキテクチャ「Manyana」、CRDTの利用によりマージやリベースに強みを発揮

次世代バージョン管理システムの基礎となる堅牢なアーキテクチャ「Manyana」、CRDTの利用によりマージやリベースに強みを発揮