2026年5月22日、日米同時公開が控える待望の劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』『スター・ウォーズ』の壮大な物語を語る上で、作品の世界観を彩るドラマチックな音楽の存在は欠かせません。映画公開へのカウントダウンが始まるなか、4月24日にリリースされるのが、シリーズの原点と新世代の伝説を音楽で辿る特別なレコード全6タイトルです。大きなジャケットを手に取り、お気に入りのシーンに思