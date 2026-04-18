2026年4月10日、元モーニング娘。の辻希美が自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんとの日中の様子を紹介した。 （関連：【画像あり】愛らしすぎる夢空ちゃんを寝かしつける辻希美） 今回アップされた「【寝かしつけチャレンジ】まさかのタイミングで寝かしつけ成功！？からのバッタバタで締まらない日」は、ベビー・キッズブランド「KONNY（コニー）」とのタイアップ動画。子