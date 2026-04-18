2026年4月10日、元モーニング娘。の辻希美が自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんとの日中の様子を紹介した。

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今回アップされた「【寝かしつけチャレンジ】まさかのタイミングで寝かしつけ成功！？からのバッタバタで締まらない日」は、ベビー・キッズブランド「KONNY（コニー）」とのタイアップ動画。子どもたちが学校へ出かけた後、「ゆめと私の時間でございます」と辻がカメラに向かって話す場面からスタート。夢空ちゃんの離乳食ストックが切れたため、炊飯器でブロッコリー、大根、にんじん、玉ねぎをまとめて炊いて作り置きをしていく。

炊飯器で炊いている間、小松菜を入れて「すごいまずそうな色」になってしまったという離乳食のストックを食べさせることに。「私が食べても美味しかった」と太鼓判を押す赤ちゃん用の出汁で味付けをし、夢空ちゃんを椅子に座らせてスタイをつけて準備完了。優しい笑顔で夢空ちゃんと向き合う辻からは、幸せそうな空気が伝わってきていた。

パクパクと完食した後は、コニーの「安心ヒップシート」を装着して抱っこしていく。肩部分を広げて引っ掛け、腰の位置にヒップシートを固定するだけというシンプルな装着方法で、生後6カ月頃から4歳まで使えるという代物だ。「生地が柔らかくて軽い」、「肩への負担が少ない」と実感を語りつつ、抱っこしたまま家事をしていくという。

掃除機をかけ、床の拭き掃除をしていると、急に加湿器が「水入れるのめんどくさいやろ。ごめんな」となぜか関西弁でしゃべりだす。「初めて関西弁喋ったんだけど。なんで？ 急に？」と驚きつつもツッコミを入れて笑う辻。床の拭き掃除を続行しながら、「床暖にしてから一生この床掃除をしてる」、「ゆめが床で遊ぶようになったからこそ気になっちゃうよね」と、成長とともに変化する日常のひとコマもさらっと明かしていた。そうこうしているうちに、夢空ちゃんの寝かしつけに成功。ベッドに寝かせると、カメラに向かってグッドポーズをして見せた。

次の場面では、インターホンが鳴ったり、3男・幸空くんの友だちが来訪したり、郵便の対応をしたり、鍵を忘れたとの連絡が入ったりといったハプニングが続いたと語り、「バタバタしすぎて気づいたら18時」と苦笑い。それでも「動画も締まった感じはしないんですけど、締めた気はします」と笑顔で動画を締めくくっていた。

そんな同動画には「ゆめちゃん笑顔めちゃ可愛い」、「ゆめしゃんの笑顔は人を幸せにするパワー持ってますね」、「加湿器の関西弁笑っちゃったわ」などのコメントが寄せられていた。

（文＝向原康太）