8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の志賀李玖が18日、都内で行われた『志賀李玖1st写真集 遊色』発売記念イベントを開催。それに先立って、合同取材に出席した。【写真】お気に入りは沖縄の海でのショット！紹介する志賀李玖17日に発売した本作について、志賀は「点数で表すと、100点！」とにっこり。「1st写真集ということで、今あるもの全部出したいと思い、全力でやらせてもらい、完成したものを見たらいろんな