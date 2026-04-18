ICEx・志賀李玖、“柏木悠”を参考に1st写真集撮影「ギャップを参考にさせてもらいました」
8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の志賀李玖が18日、都内で行われた『志賀李玖1st写真集 遊色』発売記念イベントを開催。それに先立って、合同取材に出席した。
【写真】お気に入りは沖縄の海でのショット！紹介する志賀李玖
17日に発売した本作について、志賀は「点数で表すと、100点！」とにっこり。「1st写真集ということで、今あるもの全部出したいと思い、全力でやらせてもらい、完成したものを見たらいろんな表情や新しい自分を出せたんじゃないかなと。まだ成長していきますが、1st写真集というくくりでは、100点じゃないかと思います」と満足げな表情を見せた。
写真集制作にあたって、参考にしたものを問われると、「柏木悠（超特急）の写真集を見させていただきました」と照れ笑い。「小さいころからやらせていただいていたこともあるし、今でも仲良くしてもらっているので。同い年なので、参考にできる部分はあるかなと見させてもらいました」と話し、「19歳から20歳への変わり目というコンセプトでした。20歳になった大人っぽさや雰囲気、ギャップを参考にさせてもらいました」と明かした。
志賀は2024年にカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』で連続ドラマ初出演を果たし、25年にはBS12『六月のタイムマシン』で初主演を経験。26年には大河ドラマ『豊臣兄弟』、1月期TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』への出演など俳優としても活躍する。
本作は全編沖縄ロケを敢行。アイスを食べたり、得意とするスケートボードやバスケットボールを楽しんだりする日常感あふれるカットから、ソリッドでスタイリッシュな表情を切り取ったカットまでを収録する。リラックスした等身大の姿とともに、表現者として進化を続ける志賀の変貌自在な魅力と可能性を凝縮した内容となっている。
【写真】お気に入りは沖縄の海でのショット！紹介する志賀李玖
17日に発売した本作について、志賀は「点数で表すと、100点！」とにっこり。「1st写真集ということで、今あるもの全部出したいと思い、全力でやらせてもらい、完成したものを見たらいろんな表情や新しい自分を出せたんじゃないかなと。まだ成長していきますが、1st写真集というくくりでは、100点じゃないかと思います」と満足げな表情を見せた。
志賀は2024年にカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』で連続ドラマ初出演を果たし、25年にはBS12『六月のタイムマシン』で初主演を経験。26年には大河ドラマ『豊臣兄弟』、1月期TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』への出演など俳優としても活躍する。
本作は全編沖縄ロケを敢行。アイスを食べたり、得意とするスケートボードやバスケットボールを楽しんだりする日常感あふれるカットから、ソリッドでスタイリッシュな表情を切り取ったカットまでを収録する。リラックスした等身大の姿とともに、表現者として進化を続ける志賀の変貌自在な魅力と可能性を凝縮した内容となっている。