Netflixオリジナルドラマ『九条の大罪』の勢いが止まらない。4月2日に配信がスタートして以来、「今日のTOP10」（日本）で1位をキープし続け、さらに10日以上経った4月16日にはグローバル部門の非英語シリーズで4位に躍り出た。 参考：『九条の大罪』がドラマ化された意義柳楽優弥、松村北斗らが体現する“リアリティ” 『闇金ウシジマくん』に次ぐ人気漫画家・真鍋昌平の同名コミックスを原作に