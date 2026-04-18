4月25日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■足元をのぞけば「小宇宙」！“苔の神様”が導くミクロの世界！日本は一年中雨が多くて、しっとりした湿気が多いため、実は2,000種類もの苔が息づく、知る人ぞ知る「苔大国」！中でも古都・鎌倉は、三方を山に囲まれており湿気が溜まりやすい「苔の楽園」。昔からお寺や神社の美しい苔の景色が大切にされてきたこの