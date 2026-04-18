4月25日(土)午前10時30分から11時25分



【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■足元をのぞけば「小宇宙」！“苔の神様”が導くミクロの世界！







日本は一年中雨が多くて、しっとりした湿気が多いため、実は2,000種類もの苔が息づく、知る人ぞ知る「苔大国」！

中でも古都・鎌倉は、三方を山に囲まれており湿気が溜まりやすい「苔の楽園」。

昔からお寺や神社の美しい苔の景色が大切にされてきたこの地を拠点に「苔師」として活動するのが、神・園田純寛さん！

神は、お寺にある苔のメンテナンスをはじめ、苔テラリウムの製作・販売、そしてホテルのラウンジなどを彩る苔作品まで手がける、まさに苔に特化した専門家！

そして今回、そんな神・園田さんと巡る「鎌倉苔散歩」！

ルーペでそっとのぞいてみれば、そこには原始の森をそのまま閉じ込めたような「小宇宙」が広がっていた！

「根っこがない！？」

「カラカラに乾いても生き返る！？」・・・などなど、知られざる苔の不思議な生態と、ミクロの世界へ情熱を捧げる神の“苔愛”も炸裂！

お楽しみに！

■さらにスタジオではヒロミ＆孝太郎がはじめての苔テラリウム製作に挑戦！



