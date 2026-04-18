エバートンの新本拠地は昨年開場したイングランド・プレミアリーグのエバートンは、今夏に本拠地ヒル・ディッキンソン・スタジアムで革新的な試みを実施する。ゴルフのメジャー大会「全英オープン」の開催期間中に合わせ、スタジアム内でティーショットができる貴重な体験をファンに提供。英ラジオ局「talkSPORT」が「プレミアリーグのスタジアムがこの夏、ゴルフ練習場に変貌」と伝えている。今回のプロジェクトは、NFLやMLB