空港での手続きが劇的に変わる！JAL（日本航空）とHAC（北海道エアシステム）は2026年4月15日、札幌丘珠空港で空港手続きのリニューアルプロジェクト「JAL SMART AIRPORT」の本格運用を4月から開始したと発表しました。同空港はプロペラ機による道内、および近距離路線がメイン。こうした空港のなかでは、先んじての運用開始となります。【画像】えっ…これが「先端化しまくった丘珠空港」の内容です「JAL SMART AIRPORT」化によ