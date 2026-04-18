柳は125球、1失点と粘投した（C）産経新聞社中日は4月17日の阪神戦（甲子園）に1−2と敗れ連敗、借金は9まで膨らんだ。先制は中日、初回二死一、二塁の好機に高橋周平の左前適時打で1−0とする。【動画】柳は6回二死満塁の場面、近本を空振り三振に打ち取るなど、渾身の投球先発の柳裕也は粘り強く阪神打線と向き合った。5回まで無失点、緩急をつけたピッチング、しっかり時間も使いながら要所を抑えた。6回の失点もアンラ