なぜ中日は125球、力投の柳を生かせなかったのか　借金ワースト9のデッドライン　背景に浮かぶ「7回の攻防」「守備の乱れが響いた失点」

柳は125球、1失点と粘投した（C）産経新聞社

中日は4月17日の阪神戦（甲子園）に1−2と敗れ連敗、借金は9まで膨らんだ。

先制は中日、初回二死一、二塁の好機に高橋周平の左前適時打で1−0とする。

【動画】柳は6回二死満塁の場面、近本を空振り三振に打ち取るなど、渾身の投球

先発の柳裕也は粘り強く阪神打線と向き合った。5回まで無失点、緩急をつけたピッチング、しっかり時間も使いながら要所を抑えた。

6回の失点もアンラッキーなものとなった。先頭、佐藤輝明の左翼線への打球を中堅を守るドラフト6位ルーキーの花田旭と左翼の細川成也が交錯する形となった。無死三塁のピンチを招くと続く大山悠輔が左前に持っていき、1−1の同点に追いつかれた。

甲子園では特に大歓声で声が通りにくいともいわれるが、粘投していた柳には不運な失点となった。その後、二死満塁のピンチを招くも近本光司を空振り三振に打ち取り、最少失点で乗り切った。

また攻撃では1−1と同点に追いつかれた直後の7回がキーポイントとなった。7回は一死後、木下拓哉の内野安打で一死一塁とすると続く8番の田中幹也にベンチは送りバントを選択せず、ヒッティング。結果として二飛に倒れ、二死一塁。代打で出た大島洋平も空振り三振に倒れ、得点を奪えなかった。「1点を奪いにいく野球」の構築が改めて求められている。