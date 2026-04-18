【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグでダルビッシュと松井が所属するパドレスが、メジャー史上最高額の３９億ドル（約６２００億円）で球団を売却することで合意間近になったと、複数の米メディアが１７日、伝えた。売却先は、サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーの共同オーナーを務めるホセ・Ｅ・フェリシアーノさんら。正式決定には他球団のオーナーの承認が必要となる。パドレスでは、元オ