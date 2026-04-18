ネコのイタズラのせいで、キッチンペーパーが滝のように落ち続ける様子が、SNSで話題となっている。【映像】イタズラ→キッチンペーパーが落ち続ける様子（実際の映像）「絶望」という不穏なタイトルが付けられた動画。キッチンのトースターの上にいるのは、ネコのおでんくん（1歳）。ロール状のペーパーに前足を伸ばすと、ペーパーを引き出してしまった。そして更に、ペーパーロールが回り続けている。滝のように落ち続け、床