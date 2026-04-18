ネコのイタズラのせいで、キッチンペーパーが滝のように落ち続ける様子が、SNSで話題となっている。

【映像】イタズラ→キッチンペーパーが落ち続ける様子（実際の映像）

「絶望」という不穏なタイトルが付けられた動画。キッチンのトースターの上にいるのは、ネコのおでんくん（1歳）。ロール状のペーパーに前足を伸ばすと、ペーパーを引き出してしまった。そして更に、ペーパーロールが回り続けている。滝のように落ち続け、床にどんどんと溜まっていくペーパーに他のネコたちも興味津々だ。そして…。すべて出切ったところで回転は止まり、はっと我に返ったおでんくん。飼い主（@matsutake_cat）に怒られると思ったのか一目散に逃げていった。

実は、ネコたちはひと月に一度くらいの頻度で、このペーパーにいたずらをしてしまうんだそうだ。いつもはすぐに止めに入る飼い主だが、この時はふと「止めなかったらどうなるんだろう？」と思って撮影を始めたんだとか。何も言われないのをいいことにいたずらを続けるおでんくんは、見事、ペーパー全部出しに成功。片付けを考えると絶望しかない飼い主だが、「こんなに簡単に全部出すとは…」と思わず笑ってしまったみたいだ。

動画を見た人からは、「主犯格が一目散に現場から離れてて草」「絶望の極みw」「これはネコ吸いの刑ですね」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）