2026年4月18日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営新宿線の旅。旅人は、林家たい平。都営新宿線都営新宿線は、新宿駅から本八幡駅までの全長23.5km、全21駅を結びます。江戸川区、江東区の下町と都心の新宿をつなぐとても便利な路線です。今週の旅人：林家たい平1964年12月6日生まれ。埼玉県秩父市出身。人気演芸番組「笑点」の大喜利メンバー。武蔵野美術大学造形学部卒業後、林家こん平に入門したという落語家としては異色の経歴