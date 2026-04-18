2026年4月18日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営新宿線の旅。

旅人は、林家たい平。

都営新宿線

都営新宿線は、新宿駅から本八幡駅までの全長23.5km、全21駅を結びます。

江戸川区、江東区の下町と都心の新宿をつなぐとても便利な路線です。

今週の旅人：林家たい平

1964年12月6日生まれ。埼玉県秩父市出身。

人気演芸番組「笑点」の大喜利メンバー。武蔵野美術大学造形学部卒業後、林家こん平に入門したという落語家としては異色の経歴。噺家として高座以外にもバラエティー番組などで活躍中。

おじゃましたところ 神保町駅 三省堂書店 神田神保町本店 馬喰横山駅 小宮商店 森下駅 MISONOMIサトウ画材 東大島駅 THE RAINBOW BAMBOO Art Gallery 瑞江駅 うなぎ・とんかつ 濱亀 小宮商店MISONOMIサトウ画材THE RAINBOW BAMBOO Art Galleryうなぎ・とんかつ 濱亀



三省堂書店 神田神保町本店（神保町駅）

4年ぶりにリニューアルオープン！「知のハイキングを楽しめる」書店。2階にある「神保町いちのいち」では、読書好きならではの目線でセレクトし雑貨を販売しています。3階にある「三省堂歴史ギャラリー」では、創業から今日までの三省堂の歴史を見ることが出来ます。

【最寄駅】

都営新宿線「神保町駅」より徒歩4分

JR「御茶ノ水駅」より徒歩8分

【所番地】東京都千代田区神田神保町1-1

【営業時間】10:00〜20:00

【定休日】年中無休（元日を除く）

【Instagram】https://www.instagram.com/honten_sanseido/

【ホームページ】https://www.books-sanseido.co.jp/

【X】https://x.com/honten_sanseido

創業96年！わずか1%以下の「国産洋傘」を扱う老舗 伝統の「甲州織」とは？

【最寄駅】

都営新宿線「馬喰横山駅」より徒歩2分

都営浅草線「東日本橋駅」より徒歩2分

【所番地】東京都中央区東日本橋3-9-7

【電話番号】03-6206-2970

【営業時間】10:00〜18:00（水曜日は10:00〜20:00）

【定休日】日・祝

【ホームページ】https://www.komiyakasa.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/komiya_kasa1930_official/

味噌汁にあらず！「味噌の実」を使った、風景画のような目にもおいしい「味噌スープ」

【最寄駅】

都営新宿線「森下駅」より徒歩6分

都営大江戸線「清澄白河駅」より徒歩6分

【所番地】東京都江東区常盤1-15-1 1F

【営業時間】

＜木・金＞12:30〜17:00

＜土・日・祝＞11:00〜18:00

【Instagram】https://www.instagram.com/misonomi.tokyo/

【オンラインストア】https://www.misonomi.com/

老舗画材店の3代目が生み出した、額の端切れで作る「ミニ額」

【最寄駅】

都営新宿線「森下駅」より徒歩7分

都営新宿線「菊川駅」より徒歩7分

【所番地】東京都江東区森下3-14-3

【電話番号】03-5625-7566

【営業時間】

＜月〜金＞10:00〜18:00

＜土・日＞10:00〜17:00

【定休日】祝

【ホームページ】https://gakubuchiyasan.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/satogazai/

【X】https://x.com/satogazai

THE RAINBOW BAMBOO Art Gallery（東大島駅）

どんな絵になるかはビー玉次第？！墨汁に漬けたビー玉を転がして、色を塗る「ビー玉アート」！

【最寄駅】

都営新宿線「東大島駅」より徒歩25分

東西線「南砂町駅」より徒歩21分

【所番地】東京都江東区東砂5-11-1

【電話番号】090-1720-9230

※お問い合わせの際は、InstagramのDMからお願いいたします。

【営業時間】（※Instagramの営業予定日をご確認ください）

【定休日】不定休

【Instagram】https://www.instagram.com/the_rainbow_bamboo/

【メモリアルアートの購入はこちら】https://rainbowbam.base.shop/

【備考】

毎月Instagramフォロワー限定のプレゼント企画実施中！

プレゼントはInstagramのストーリーにてお知らせします！

「うなぎ」と「とんかつ」、二刀流のお店 江戸川区の名産、小松菜を使った「小松菜のタレかつ丼」とは？

【最寄駅】都営新宿線「瑞江駅」より徒歩5分

【所番地】東京都江戸川区南篠崎町2-12-13

【電話番号】03-3670-7699

【営業時間】

＜ランチ＞ 11:00〜14:00

＜ディナー＞17:00〜21:00

【定休日】日・月

【ホームページ】https://hamakame.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/hamakame_wakadanna/