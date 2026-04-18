森下龍矢はリーグ戦3点目を決めたイングランド2部ブラックバーンのMF森下龍矢が現地時間4月17日、チャンピオンシップ第43節コベントリー・シティ戦に先発出場し、今季リーグ戦3得点目となる先制点を決めた。試合は1−1の引き分けに終わったなかで、現地メディアは「中心的な役割を果たした」と高評価だった。20位のブラックバーンと首位のコベントリーによる対戦。前半をスコアレスで折り返して迎えた後半9分、森下は相手の隙