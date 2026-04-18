「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第1試合。TEAM雷電・萩原聖人（連盟）が、ここ一番の勝負どころで千両役者の真髄を見せつけた。魂の乗った一発ツモ、そして試合会場に響いた「あの声」に、ファンが熱狂の渦に包まれた。【映像】萩原聖人、強烈一発ツモとアカギボイスのコラボ場面は南2局3本場。前局で粘りのテンパイをもぎ取り、親番を繋いだ萩原。3万800点持ちの2着目として、トップ目のEX風林