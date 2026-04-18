「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第1試合。TEAM雷電・萩原聖人（連盟）が、ここ一番の勝負どころで千両役者の真髄を見せつけた。魂の乗った一発ツモ、そして試合会場に響いた「あの声」に、ファンが熱狂の渦に包まれた。

【映像】萩原聖人、強烈一発ツモとアカギボイスのコラボ

場面は南2局3本場。前局で粘りのテンパイをもぎ取り、親番を繋いだ萩原。3万800点持ちの2着目として、トップ目のEX風林火山・永井孝典（最高位戦）をわずか200点差で射程圏内に捉えていた。配牌はドラの七万を含んだ面子に加え、ソウズは2・3・4・5・6索の好形。平和・ドラが見える絶好のチャンス手に、萩原の瞳に力が宿る。

先に動いたのは永井だった。6巡目に赤5筒を引き入れ、カン六万待ちで先制リーチを敢行。リーチ・赤2でトップ固めを狙う。しかし、その直後の7巡目、萩原が1索を引いてテンパイ。3・6筒待ちで即、追っかけリーチを宣言し、場は火花を散らす真っ向勝負へ。

運命の8巡目。萩原はじっくりと指の腹で牌の感触を確かめる。手繰り寄せたのは、ターゲットの6筒。牌をバチンと力強く卓に叩きつけると、戦場に静寂が訪れた。リーチ・一発・ツモ・平和・ドラ。親の満貫1万2000点（＋900点、供託1000点）という強烈な加点で、トップ目へと躍り出た。

解説の村上淳（最高位戦）も「今のツモリ方、気合い入っているなー！」と感嘆する中、ファンの耳を釘付けにしたのは、アガリ後の点数申告だった。「4000は4300（オール）」。低く、そして重みのあるその響きは、萩原が主演を務めた伝説の麻雀アニメ『闘牌伝説アカギ』の主人公・赤木しげるを彷彿とさせるもの。

これにはファンも「うおおおおおおお！！！」「バチコーン！」「アカギボイスかっこよすぎるｗ」「ハギーきたーー」と大興奮。麻雀界のスターが演じた完璧な逆転劇は、まさに「倍プッシュ」と言わんばかりのインパクトを残した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

