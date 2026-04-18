タレントの香取慎吾（49）がXに投稿した“激変”ショットに驚きの声が寄せられている。【映像】香取慎吾の“激変”ショット（複数カット）これまでにも、仕事現場でのオフショットや、移動中の何げない姿を収めた動画など、日々の様子をSNSで発信している香取。2025年10月24日に更新したInstagramでは、「どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々」とつづり、原始人へと変貌を遂げた、個人事業主向けファクタリングサー