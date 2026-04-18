タレントの香取慎吾（49）がXに投稿した“激変”ショットに驚きの声が寄せられている。

【映像】香取慎吾の“激変”ショット（複数カット）

これまでにも、仕事現場でのオフショットや、移動中の何げない姿を収めた動画など、日々の様子をSNSで発信している香取。

2025年10月24日に更新したInstagramでは、「どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々」とつづり、原始人へと変貌を遂げた、個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー」のCM撮影オフショットを公開しており、「一瞬誰かわからなかった！」「違う人みたいでびっくりしたぁ」など、驚きの声が多く寄せられ話題になっていた。

インパクト大な“激変”ショット

2026年4月17日はXで、「ステキな歯ブラシに出会ってしまった。アナタも、ぜひ！」とつづり、オーラルケアブランド「HaRENO」のCMキャラクターに扮した、モヒカン姿でたたずむ姿を公開した。

“激変”した香取の姿にファンからは、「このシュールな感じ面白い」「パンクですね！」「ワイルド」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）