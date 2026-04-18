「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、勢いの止まらない超ときめき▽宣伝部（※▽はハートマーク）で、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声でグループを引っ張る吉川ひより。グループ結成10周年を迎えた彼女にとって初の写真集となる『超ときめき▽宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』（宝島社）が早くも話題を集めている。沖縄の開放感あふれるロケーションで撮影された、彼女らしさがたっぷり詰まった本作の