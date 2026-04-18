超ときめき▽宣伝部・吉川ひより、個性がないと思った時期も 好きなものを確立した今は「“ぽい”と言われることがうれしい！」
「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、勢いの止まらない超ときめき▽宣伝部（※▽はハートマーク）で、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声でグループを引っ張る吉川ひより。グループ結成10周年を迎えた彼女にとって初の写真集となる『超ときめき▽宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』（宝島社）が早くも話題を集めている。沖縄の開放感あふれるロケーションで撮影された、彼女らしさがたっぷり詰まった本作の魅力をひよりんに解説してもらった。
【写真】キュートなひよりんがいっぱい！ 超ときめき▽宣伝部・吉川ひより撮りおろしショットをチェック!!
◆初の写真集は“ひよりんらしさ”をたっぷり詰め込んだ1冊に
――初めての写真集となりますが、お話を聞かれた時のお気持ちはいかがでしたか？
吉川：メンバーが写真集を出していく中でファンの皆さんから「ひよりんは出さないの？」と聞かれたり、私自身も写真集を出してみたいな…という憧れがあったので、マネージャーさんに私から聞いたんです。「写真集とか…」って。そうしたら「ひよりちゃん、実は決まってます！」と言われて（笑）。しかも宝島社さんから出せるということで、「え！」と驚きましたし、とてもうれしかったです。
――どんな写真集にしたいという思いがありましたか？
吉川：メンバーがいろんなシチュエーションでかわいいビジュアルを活かした写真集を撮っていたので、私はどういうふうに見せられるんだろう？と思った時に、写真集っぽい写真集よりも、ちょっとファッション要素を多めにして、私の好きなものを詰め込みたいなって思って。
打合せでもスタッフの皆さんが、「どういうのを着たい？」「どういうロケーションがいい？」とすごく聞いてくださって。「私が好きなように作っていいんだ！」と驚きでしたし、本当に私の希望をしっかり反映してくださったので、洋服もシチュエーションもメイクも私のやりたいことを詰め込んだ1冊になりました。
――メンバーの皆さんやほかの方の写真集を参考にされたりも？
吉川：メンバーのももちろん見ましたし、他の方のも見させていただきました。やっぱりみんなビジュが強いんですよ。メンバーは一番近くで見ているからよくわかりますが、横顔だって映えるし、どこから見てもかわいい写真集ができる、私は自信を持ててなかったですけど、だからこそできるものもあるな、と思ったんです。“100点じゃないからこそ出せる100点”じゃないですけど、私らしさみたいなものを入れて、世界観も含めてほんとに大満足の、誰にも真似のできない1冊になったなと思っています。タイトルにもある通り、“ひよりんっぽさ”、私らしいというのが一番のテーマなので。
――今お話のありました、タイトルの「ひよりんっぽ」もかわいくて印象的ですが、すんなりと決まりましたか？
吉川：いろいろ候補を出した中で、すごく私らしいタイトルになったと思います。自分の名前は絶対に入れたかったし、“ぽ”っていう丸みのある感じも、顔のパーツが全部丸みのある私にぴったりだなって思って（笑）。そういう“私らしい”っていう意味と、写真集を開いた時に“ぽ▽”ってなってくれたらいいなという思いを込めて付けました。
10年間とき宣として活動していく中で、自分には個性がないなって思っていた時期もあったんです。でも自分の好きなものがここ数年でグッと確立した感じがあるんですね。ファッションの要素、カラフルが好きとか、お花が好きとか、そういうものを見た時にひよりんっぽいねと言ってもらえる機会が本当に多くなって、“ぽい”と言われることがすっごくうれしくて！ 今回私っぽいな、私らしい写真集ができたなと思ったので、最高のタイトルになったと思います。
◆メンバーからの“悲鳴のような”「かわいいー！」にガッツポーズ
――沖縄での撮影で印象的だったエピソードはありますか？
吉川：撮影チームの皆さんかわいいものが大好きで、マインドが合うなというのを感じました。ビーチでみんなで貝殻を集めたのもすごく楽しくて！ 自分好みの貝殻をそれぞれ集めたんですけど、みんな個性が出ていて面白かったです。
赤いドレスのカットの撮影では一瞬、雨と強風に見舞われたんですけど、その雨さえも反射してかわいい1枚になっているので、天候さえも味方にして撮影できましたね。
――吉川さんと言えば！の華やかな笑顔もあれば、ちょっと大人っぽいしっとりめの表情もあったりしますが、この1冊を通して発見した新しい自分みたいなものはありますか？
吉川：こういう表情もできるんだ！と自分でも驚いたカットがいくつもあります。それもみんなチームの皆さんに引き出していただきました。
振り向きのカットも、自分的には最初はセレクトに残していなかったんですよ。でもスタッフさんからめっちゃ評判で！（笑） 自分でもじっくり見ていくうちにお気に入りの1枚になったので、自分の感覚だけじゃなくて皆さんの意見も取り入れることによって、新しい一面を好きになれたりもしました。本当にみんなで作った1冊ですし、全部がお気に入りですね。
――メンバーの皆さんの反応はいかがでしたか？
吉川：ちょうど届いた時に、かなみん（辻野かなみ）とあきちゃん（菅田愛貴）がいたのですぐに見せました。悲鳴に近い「かわいいー！」というめちゃくちゃいい反応をしてくれたので、これはイケる！とガッツポーズしました（笑）。
自信がみなぎるような衣装とメイクでかわいく撮っていただいたし、自分でも「どう？ かわいいでしょ？」と言える1冊になっていると思います。
――ファンの皆さんの反応も楽しみですね。
吉川：SNSにいただいた反響を読ませていただくのが楽しみです。黒を着ているのが新鮮でシックな中に私の大好きなリボンも付けている1枚がすごく人気なんですよね。
――アイドル活動10周年の記念の1冊となります。
吉川：本当に人生は想像つかないなって思います。10年経って今こうなっているとはいい意味で思っていなかったですし…。でも、意外と中身は変わらないんですよね。想像できないことをいっぱい経験させていただいているので、ここからの未来も自分が想像している以上のものになったらいいなって思うし、きっとそうなるんじゃないかなっていう確信があります。
――それでは最後に『ひよりんっぽ』のアピールをお願いします。
吉川：本当に1ページも惜しみなく私らしさがあふれていると思うので、ひよりんの過剰摂取をこの1冊でしてもらえたらうれしいです。紙に穴が開くほど見ていただいて、そして紙に穴が開いたらまた買ってほしいなと思います！（笑）
（取材・文：近藤ユウヒ 写真：上野留加）
『超ときめき▽宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』は宝島社より発売中。
【Profile】
★吉川ひより
2001年8月12日、千葉県出身、24歳。スターダストプロモーション所属。
アイドルグループ「超ときめき▽宣伝部」のメンバー。超ときめき▽グリーン担当。愛称はひよりん。
2016年にシングル「ガンバ!!」でメジャーデビュー。2024年、「最上級にかわいいの！」がTikTokで大ブレイクし、総再生回数が12億回を突破、続く2025年には「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するほどのヒットに。
2025年8月13日に配信シングル「来世でも誇れる人生をっ！」をリリースしたほか、日本テレビ『シューイチ』内のシューイチ★セブンコーナーでリポーターも務めるなど、ソロでも活躍している。
FM FUJIにて冠ラジオ番組『吉川ひよりの超▽まっ茶りタイム！』でパーソナリティも務める。ニューシングル「どりーむじゃんぼ！」が5月20日リリース予定。
◆初の写真集は“ひよりんらしさ”をたっぷり詰め込んだ1冊に
――初めての写真集となりますが、お話を聞かれた時のお気持ちはいかがでしたか？
吉川：メンバーが写真集を出していく中でファンの皆さんから「ひよりんは出さないの？」と聞かれたり、私自身も写真集を出してみたいな…という憧れがあったので、マネージャーさんに私から聞いたんです。「写真集とか…」って。そうしたら「ひよりちゃん、実は決まってます！」と言われて（笑）。しかも宝島社さんから出せるということで、「え！」と驚きましたし、とてもうれしかったです。
――どんな写真集にしたいという思いがありましたか？
吉川：メンバーがいろんなシチュエーションでかわいいビジュアルを活かした写真集を撮っていたので、私はどういうふうに見せられるんだろう？と思った時に、写真集っぽい写真集よりも、ちょっとファッション要素を多めにして、私の好きなものを詰め込みたいなって思って。
打合せでもスタッフの皆さんが、「どういうのを着たい？」「どういうロケーションがいい？」とすごく聞いてくださって。「私が好きなように作っていいんだ！」と驚きでしたし、本当に私の希望をしっかり反映してくださったので、洋服もシチュエーションもメイクも私のやりたいことを詰め込んだ1冊になりました。
――メンバーの皆さんやほかの方の写真集を参考にされたりも？
吉川：メンバーのももちろん見ましたし、他の方のも見させていただきました。やっぱりみんなビジュが強いんですよ。メンバーは一番近くで見ているからよくわかりますが、横顔だって映えるし、どこから見てもかわいい写真集ができる、私は自信を持ててなかったですけど、だからこそできるものもあるな、と思ったんです。“100点じゃないからこそ出せる100点”じゃないですけど、私らしさみたいなものを入れて、世界観も含めてほんとに大満足の、誰にも真似のできない1冊になったなと思っています。タイトルにもある通り、“ひよりんっぽさ”、私らしいというのが一番のテーマなので。
――今お話のありました、タイトルの「ひよりんっぽ」もかわいくて印象的ですが、すんなりと決まりましたか？
吉川：いろいろ候補を出した中で、すごく私らしいタイトルになったと思います。自分の名前は絶対に入れたかったし、“ぽ”っていう丸みのある感じも、顔のパーツが全部丸みのある私にぴったりだなって思って（笑）。そういう“私らしい”っていう意味と、写真集を開いた時に“ぽ▽”ってなってくれたらいいなという思いを込めて付けました。
10年間とき宣として活動していく中で、自分には個性がないなって思っていた時期もあったんです。でも自分の好きなものがここ数年でグッと確立した感じがあるんですね。ファッションの要素、カラフルが好きとか、お花が好きとか、そういうものを見た時にひよりんっぽいねと言ってもらえる機会が本当に多くなって、“ぽい”と言われることがすっごくうれしくて！ 今回私っぽいな、私らしい写真集ができたなと思ったので、最高のタイトルになったと思います。
◆メンバーからの“悲鳴のような”「かわいいー！」にガッツポーズ
――沖縄での撮影で印象的だったエピソードはありますか？
吉川：撮影チームの皆さんかわいいものが大好きで、マインドが合うなというのを感じました。ビーチでみんなで貝殻を集めたのもすごく楽しくて！ 自分好みの貝殻をそれぞれ集めたんですけど、みんな個性が出ていて面白かったです。
赤いドレスのカットの撮影では一瞬、雨と強風に見舞われたんですけど、その雨さえも反射してかわいい1枚になっているので、天候さえも味方にして撮影できましたね。
――吉川さんと言えば！の華やかな笑顔もあれば、ちょっと大人っぽいしっとりめの表情もあったりしますが、この1冊を通して発見した新しい自分みたいなものはありますか？
吉川：こういう表情もできるんだ！と自分でも驚いたカットがいくつもあります。それもみんなチームの皆さんに引き出していただきました。
振り向きのカットも、自分的には最初はセレクトに残していなかったんですよ。でもスタッフさんからめっちゃ評判で！（笑） 自分でもじっくり見ていくうちにお気に入りの1枚になったので、自分の感覚だけじゃなくて皆さんの意見も取り入れることによって、新しい一面を好きになれたりもしました。本当にみんなで作った1冊ですし、全部がお気に入りですね。
――メンバーの皆さんの反応はいかがでしたか？
吉川：ちょうど届いた時に、かなみん（辻野かなみ）とあきちゃん（菅田愛貴）がいたのですぐに見せました。悲鳴に近い「かわいいー！」というめちゃくちゃいい反応をしてくれたので、これはイケる！とガッツポーズしました（笑）。
自信がみなぎるような衣装とメイクでかわいく撮っていただいたし、自分でも「どう？ かわいいでしょ？」と言える1冊になっていると思います。
――ファンの皆さんの反応も楽しみですね。
吉川：SNSにいただいた反響を読ませていただくのが楽しみです。黒を着ているのが新鮮でシックな中に私の大好きなリボンも付けている1枚がすごく人気なんですよね。
――アイドル活動10周年の記念の1冊となります。
吉川：本当に人生は想像つかないなって思います。10年経って今こうなっているとはいい意味で思っていなかったですし…。でも、意外と中身は変わらないんですよね。想像できないことをいっぱい経験させていただいているので、ここからの未来も自分が想像している以上のものになったらいいなって思うし、きっとそうなるんじゃないかなっていう確信があります。
――それでは最後に『ひよりんっぽ』のアピールをお願いします。
吉川：本当に1ページも惜しみなく私らしさがあふれていると思うので、ひよりんの過剰摂取をこの1冊でしてもらえたらうれしいです。紙に穴が開くほど見ていただいて、そして紙に穴が開いたらまた買ってほしいなと思います！（笑）
（取材・文：近藤ユウヒ 写真：上野留加）
『超ときめき▽宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』は宝島社より発売中。
【Profile】
★吉川ひより
2001年8月12日、千葉県出身、24歳。スターダストプロモーション所属。
アイドルグループ「超ときめき▽宣伝部」のメンバー。超ときめき▽グリーン担当。愛称はひよりん。
2016年にシングル「ガンバ!!」でメジャーデビュー。2024年、「最上級にかわいいの！」がTikTokで大ブレイクし、総再生回数が12億回を突破、続く2025年には「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するほどのヒットに。
2025年8月13日に配信シングル「来世でも誇れる人生をっ！」をリリースしたほか、日本テレビ『シューイチ』内のシューイチ★セブンコーナーでリポーターも務めるなど、ソロでも活躍している。
FM FUJIにて冠ラジオ番組『吉川ひよりの超▽まっ茶りタイム！』でパーソナリティも務める。ニューシングル「どりーむじゃんぼ！」が5月20日リリース予定。