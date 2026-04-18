今年の1月より、『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に専念するため、グループ活動を休止している9人組グループ・Snow Manの目黒蓮。しかし、そのことを忘れさせるくらい、日々、目黒は圧倒的存在感を放っている印象だ。【写真】巨大!! 目黒蓮、生中継で登場「役なので切れない」新ヘアスタイルにも注目■2026年1月よりグループ活動を休止昨年11月、『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に伴い、2026年1月からカナダ・バンクーバーで