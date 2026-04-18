〈偏差値30の“赤点女子高生”→難関私大に入学→“女子アナ”目指すも…「一瞬で落とされて人間不信に」佐藤有里香アナ（30）がそれでも夢を諦めなかったワケ〉から続く女子アナ＝清廉潔白、キラキラしたエリート。そんな固定観念を豪快に笑い飛ばすのが元テレビ西日本（TNC）の佐藤有里香アナウンサー（30）だ。2023年にスタートしたYouTubeチャンネル「佐藤アナの大酒記（だいしゅき）」は酒を浴びるように飲み、競馬、競艇と