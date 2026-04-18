住宅展示場で「建物価格3000万円台」と聞くと、その金額で理想の家が建てられるように感じるかもしれません。しかし実際には、建物価格だけで家づくりが完結することはほとんどありません。 土地や諸費用、オプションなど、さまざまな費用が加わることで、総額は大きく変わります。本記事では、注文住宅で見ておくべき費用の全体像を解説します。 住宅展示場の「建物価格3000万円台」はどこまで含まれている？ 住