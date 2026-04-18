夫婦で「注文住宅」を検討中。住宅展示場では“建物価格3000万円台”と案内されたけど、ほかにどんな費用まで見ておくべき？

住宅展示場の「建物価格3000万円台」はどこまで含まれている？

住宅展示場で案内される「建物価格」は、多くの場合「建物本体工事費」を指します。これは、基礎工事や構造部分、内外装の標準仕様、基本的な住宅設備など、建物そのものを建てるための基本的な費用が含まれていることが多いです。

ただし、この「建物価格」には含まれていないものも多いことに注意が必要です。多くの場合、地盤調査・地盤改良工事、外構工事（門扉・ポスト・植栽など）、屋外設備の引き込み工事、各種申請費用（確認申請など）、カーテン・照明・エアコンなどの諸項目は別途料金となることがあります。

また、展示場のモデルハウスは、オプションや高額な設備・仕様が多数追加されているケースが多く、同じ仕様で建てようとすると、提示された建物価格よりも大幅に高くなることがあります。

そのため、「3000万円台で建つ」とそのまま受け取るのではなく、「あくまでスタートラインの価格」と考えることが大切です。



注文住宅で建物以外にかかる主な費用とは

注文住宅では、建物以外にもさまざまな費用が発生します。代表的なのが土地代です。すでに土地を持っている場合は不要ですが、新たに購入する場合は大きな負担になります。

さらに、諸費用も見逃せません。具体的には、登記費用、住宅ローンの諸手数料（融資事務手数料など）、火災保険料、印紙税や登録免許税などの税金などが含まれます。諸費用は建物本体価格の約7～10％程度、あるいは物件価格の約3～6％程度が目安とされていますが、契約内容や金融機関によって異なります。

また、外構工事も重要なポイントです。駐車場やフェンス、庭の整備などは建物価格に含まれていないことが多く、数十万円から数百万円かかることがあります。例えば、駐車スペースをコンクリートで整備するだけでも、10～30万円程度の費用が発生するケースが多いとされています。

このように、建物以外の費用を含めて考えると、当初の想定よりも数十万～数百万円程度高くなるケースが多いです。



見落としがちな追加費用と予算オーバーの原因

注文住宅で予算オーバーになりやすい原因の一つが「オプション追加」です。打ち合わせを進める中で、設備や内装のグレードを上げたくなることは珍しくありません。例えば、キッチンを高機能なものに変更したり、床材を無垢材にしたりすると、その分費用が上乗せされます。

また、地盤改良費も見落とされがちなポイントです。土地の状態によっては補強工事が必要になり、30坪程度の住宅で20万～50万円程度、場合によっては100万円以上かかることもあります。

工法によっては数十万～200万円以上になるケースもあり、地盤調査が終わるまで正確な金額は把握しにくいため、頭金や予算に余裕を持たせておくことが重要です。

さらに、引っ越し費用や家具・家電の購入費も忘れてはいけません。新居に合わせて家具を買い替える場合、想定以上の出費になることがあります。これらを考慮せずに計画を進めると、資金不足に陥る可能性があります。



総額で考えることが注文住宅で失敗しないポイント

注文住宅を検討する際は、建物価格ではなく総額で考えることが重要です。建物本体に加え、土地代や諸費用、オプション費用などを含めたトータルで予算を組むことで、後からの予算オーバーを防げます。

そのためには、早い段階で資金計画を立てることが大切です。住宅会社に見積もりを依頼する際も、総額でいくらになるのかを確認しましょう。

また、複数の会社から見積もりを取り、内容を比較することで、費用の妥当性を判断しやすくなります。注文住宅は自由度が高い分、費用も変動しやすい特徴があります。

しかし、事前にしっかりと情報を集め、現実的な予算を把握しておけば、安心して家づくりを進められます。理想と現実のバランスを取りながら、納得のいく住まいを実現していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー