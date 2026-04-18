「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で右翼線二塁打を放ち、４９試合連続出塁をマークした。気温０度と極寒の中、侍ジャパンでもチームメートだった菅野と対戦。打席に入る前には何度も手に息を吹きかけていた。菅野とあいさつをかわし、初球のスプリットを空振り。２球目のアウトローフォーシームはストライクで２球で追い込まれた。３