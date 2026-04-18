韓国で生後2カ月の乳児にトック（餅入りスープ）を食べさせるなど、虐待が疑われる写真をSNSに投稿した実の母親が送検された。【画像】生後4カ月の子が骨折23カ所・脳出血・腹腔内出血…虐待殺人の実母に無期懲役求刑仁川（インチョン）警察庁・女性青少年犯罪捜査系は4月17日、児童福祉法上の児童虐待の容疑でで30代女性を書類送検したと発表した。女性は今年1月から2月にかけ、仁川市西区（ソグ）の自宅で、生後約2カ月の長男に