「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第1試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部の「魔王」こと佐々木寿人（連盟）が、自身の出演するCMを彷彿とさせる鮮烈な一発ツモを披露。苦しい状況を打破する破壊力抜群の一撃に、視聴者が熱狂した。【映像】「イッパーツ！」佐々木寿人の気持ちいい一発ツモ場面は南1局1本場。寿人は東場での失点が響き、3600点持ちのラス目という苦境に立たされていた。配牌は赤五万を