「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第1試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部の「魔王」こと佐々木寿人（連盟）が、自身の出演するCMを彷彿とさせる鮮烈な一発ツモを披露。苦しい状況を打破する破壊力抜群の一撃に、視聴者が熱狂した。

【映像】「イッパーツ！」佐々木寿人の気持ちいい一発ツモ

場面は南1局1本場。寿人は東場での失点が響き、3600点持ちのラス目という苦境に立たされていた。配牌は赤五万を含んだ両面ターツが豊富な、親番維持を狙えるまずまずの形。しかし、先に牙を剥いたのは3着目のTEAM雷電・萩原聖人（連盟）だった。萩原は4巡目にカン八万を引き入れ、三・六万待ちで先制リーチを放つ。

萩原がツモれず膠着状態が続く中、佐々木は一歩も引かずに手を育て、12巡目に追いつく。赤5筒を迷わず叩き切る強気の勝負で追っかけリーチで、待ちは萩原と全く同じ三・六万だ。山に残り3枚という薄い牌の引き合いとなったが、このデッドヒートを制したのは佐々木だった。

リーチ直後の次巡、力強く引き寄せたのは六万。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・赤。親の満貫1万2000点（＋300点、供託1000点）を奪取し、どん底から一気に反撃の狼煙を上げた。

佐々木といえば、ポストシーズンからスポンサーに加わった大正製薬のCMに出演中。「ファイト、イッパーツ！」のフレーズにかけて、寿人が「ゼリー、イッパーツ！」と叫ぶ演出がファンの間で大人気となっている。まさにCMを地で行くような最高の結果に、ファンからは「さすが寿人さん！」「魔王の一発」「ゼリー一発！！」「寿人さんきたー！！」と、歓喜のコメントが殺到した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

