記事ポイント「アニマル横町」の春らしい新作グッズが、新宿マルイ アネックスに集まります。ブラインド商品からブランケット、トートバッグ、Tシャツまで、普段使いしたくなるアイテムがそろいます。2026年4月25日から5月12日までの期間限定なので、推しアイテムを選ぶ時間そのものが特別な思い出になります。「アニマル横町」のポップアップショップが、春の新宿にやってきます。会場には、見ているだけで気分が明るくなる新作グ