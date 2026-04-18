春柄グッズにときめく限定空間！ コンテンツシードアニマル横町 〜どき☆どき 春は花より団子よりもPOP UP SHOP の巻〜

記事ポイント 「アニマル横町」の春らしい新作グッズが、新宿マルイ アネックスに集まります。ブラインド商品からブランケット、トートバッグ、Tシャツまで、普段使いしたくなるアイテムがそろいます。2026年4月25日から5月12日までの期間限定なので、推しアイテムを選ぶ時間そのものが特別な思い出になります。 「アニマル横町」の春らしい新作グッズが、新宿マルイ アネックスに集まります。ブラインド商品からブランケット、トートバッグ、Tシャツまで、普段使いしたくなるアイテムがそろいます。2026年4月25日から5月12日までの期間限定なので、推しアイテムを選ぶ時間そのものが特別な思い出になります。

「アニマル横町」のポップアップショップが、春の新宿にやってきます。

会場には、見ているだけで気分が明るくなる新作グッズが並び、ファンにとっては立ち寄る理由がぎゅっと詰まった空間になりそうです。

コンテンツシード「アニマル横町 〜どき☆どき 春は花より団子よりもPOP UP SHOP の巻〜」

イベント名：アニマル横町 〜どき☆どき 春は花より団子よりもPOP UP SHOP の巻〜開催期間：2026年4月25日(土)〜5月12日(火)開催場所：新宿マルイ アネックス 6F

春のおでかけ先に迷った日に、この会場は「好きな作品の世界に少し浸れる寄り道先」になってくれます。

新宿マルイ アネックス 6Fという立ち寄りやすい場所なので、買い物や食事の合間にのぞいてみたくなるのもうれしいポイントです。

今回は新作グッズの販売が中心で、日常に取り入れやすいアイテムから飾って楽しみたい雑貨まで幅広くそろいます。

ランダム仕様のアイテムは、どの絵柄に出会えるか分からないわくわく感があり、開封の瞬間まで楽しみが続きます。

コレクション心をくすぐるブラインド商品

コレクションカード(ブラインド)：550円(税込)、全16種、約86mm×54mmハート型ホログラムカンバッジ(ブラインド)：550円(税込)、全12種、約57mm×52mmステッカー(ブラインド)：660円(税込)、全14種、2枚1セット、約70mm×70mm以内コミックス表紙風アクリルマグネット(ブラインド)：880円(税込)、全25種、約53mm×80mm

550円から手に取れるブラインド商品は、少しだけ買いたい日にも選びやすく、気軽にコレクションを始めたくなります。

カードや缶バッジ、ステッカーはバッグやデスクまわりに取り入れやすく、推しを身近に感じられる小さなご褒美になりそうです。

全25種のアクリルマグネットは、コミックス表紙風というデザインが魅力で、並べた瞬間に作品のにぎやかな空気まで思い出せそうです。

飾って使って楽しむ雑貨ラインアップ

両面ミニアクリルスタンド：各1,320円(税込)、全4種、全高約50〜60mmフォトフレームスタンド：1,980円(税込)、全1種、約W128×H129mm以内デカアクリルスタンド：各2,200円(税込)、全2種、全高約H180mm万年カレンダー：2,420円(税込)、全1種、H187mm×W130mmラメミニアクリルアート：3,080円(税込)、全1種、約128mm×182mm

アクリルスタンドやアート系アイテムは、部屋に飾るだけでお気に入りの一角を作れるのが魅力です。

万年カレンダーは季節が変わっても使い続けられるので、イベントの記念を長く手元に残したい人にぴったりです。

フォトフレームスタンドやラメミニアクリルアートは、インテリアになじみながらも存在感があり、眺めるたびに気分を上げてくれそうです。

毎日持ち歩きたくなる実用アイテム

フェイス巾着：各2,420円(税込)、全3種、約200×230mmトートバッグ：各4,400円(税込)、全2種、約W400×H350×D120mmふわふわブランケット：6,600円(税込)、全1種、約W900mm×H650mmハートミラー：1,320円(税込)、全1種、約115mm×160mmクリアポーチ：1,760円(税込)、全1種、約W170mm×H140mmグラス：2,750円(税込)、全1種、約φ76mm×H151mmロングスリーブTシャツ：6,050円(税込)、全1種、Lサイズ

実用アイテムが充実しているので、イベントで買った後も日常の中で何度も作品を思い出せます。

マチ付きのトートバッグは荷物が多い日にも頼りになり、推し活用にも普段使いにも活躍してくれそうです。

ふわふわブランケットは約900mm×650mmの大きさがあり、家でくつろぐ時間をやさしく彩ってくれます。

ロングスリーブTシャツのように身につけて楽しめるアイテムまでそろっているので、好きな取り入れ方を選べるのもうれしいところです。

春の新宿で、「アニマル横町」の世界観をグッズと一緒に楽しめる今回のポップアップショップです。

ランダム商品で小さく集める楽しさも、雑貨を長く使う満足感も、どちらも味わえるラインアップがそろっています。

期間限定の開催だからこそ、気になるアイテムがある人は早めにチェックしたくなります。

新宿マルイ アネックスで開催される「アニマル横町」ポップアップショップの紹介でした。

よくある質問

Q. アニマル横町のポップアップショップはいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年4月25日から5月12日までです。

ゴールデンウィークを含む日程なので、休日のおでかけや新宿での買い物予定に合わせて立ち寄りやすいイベントです。

Q. どんなグッズが販売されますか？

A. コレクションカードや缶バッジなどのブラインド商品に加え、アクリルスタンド、トートバッグ、ブランケット、グラス、ロングスリーブTシャツなど幅広いアイテムが展開されます。

Q. 気軽に買いやすいアイテムはありますか？

A. 550円(税込)のコレクションカードやハート型ホログラムカンバッジは、初めてでも手に取りやすい価格帯です。

少額から作品の世界観を楽しみたい人にもぴったりです。

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