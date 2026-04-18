ＭＲＯラジオ「あさダッシュ！」に出演している金沢大学名誉教授の加藤和夫氏には、今でも忘れられない苦い思い出がある。東京都立大学の大学院生時代、当時東京タワー近くの芝・愛宕山にあったNHK総合放送文化研究所放送用語研究部でアルバイトをしていた頃のことだ。加藤和夫金沢大学名誉教授「昼休みに東京タワー近くのレストランで、店内のメニューを見て『ミンチカツ定食お願いします』と注文したら、若いウェイトレスから『