企業や組織の幹部やお客様の送迎を専属でサポートする「役員運転手」。高い運転技術に加え、守秘義務や細やかな対応力が求められるプロフェッショナルです。もし芸能人がこの「役員運転手」を務めるとしたら、誰が適任だと思いますか？【写真】運転手に向いてそうな芸能人、1位は？株式会社NEXER（東京都豊島区）と役員運転手派遣・社長秘書派遣の株式会社トランスアクト（東京都港区）が、共同で調査をした結果、「役員運転手に向