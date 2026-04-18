「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）広島のリリーフ陣が崩れて粘り負け。借金が３つに膨らんだ。打線も３安打で１点を取るのが精一杯。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は２軍再調整となった島内について「投球フォームの崩れ」を指摘。攻撃陣には「とにかく出塁するしかない」とハッパをかけた。◇◇島内はピリッとしなかったね。最近はずっとそうだったが、この試合も悪かった。（先発した岡本