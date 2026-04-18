「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）

広島のリリーフ陣が崩れて粘り負け。借金が３つに膨らんだ。打線も３安打で１点を取るのが精一杯。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は２軍再調整となった島内について「投球フォームの崩れ」を指摘。攻撃陣には「とにかく出塁するしかない」とハッパをかけた。

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島内はピリッとしなかったね。最近はずっとそうだったが、この試合も悪かった。

（先発した岡本からバトンを受けた島内は同点の六回に登板して先頭の蝦名に死球、そのあと申告敬遠と四球で２死満塁としたあと、牧に中前へ２点適時打を浴びた）

投手の平良と勝負ができていないのだから厳しいですよ。トドメを刺されるように牧に打たれたが、投手として一番やってはいけない、最悪と言ってもいい点の取られ方だった。

島内は投球フォーム自体が狂っている。体が開いているからボールが抜けてシュート回転しているのだ。見た目のスピードに変わりはないが、ストライクとボールがはっきりしている。どうも“イップス”気味で、意のままに投げることができていないようだ。

中継ぎ陣の現状を考えれば、チームに余裕はないかもしれない。だが、首脳陣も思い切ってファームで調整させることを決断したようだ。その方が結果的に“吉”と出ると踏んだのだろう。私もそう思う。時間を与えて走り込みや投げ込みをさせた方がいい。

同じく失点した森浦については、それほど悲観的にならなくてもいいのではないか。スピードが戻ってきているのは好材料だ。

岡本は走者を出しながらも粘りの投球でしのぎ、三回からは持ち直していた。四球４つは彼らしくなかったが、５回を投げて５安打１失点なら合格。ただこの試合は５イニングでなく、もう少し投げさせてもよかったのではないかと思ったね。

一方で元気のない打線も心配だ。広島が与えた９四球と１死球に対して、奪った四球は１つ。ヒットは３本。塁に出ないのだから話にならない。

チーム打率が２割程度だから苦しいが、１５日の中日戦で２桁安打を放って勝っているように、まったく打てないわけではない。どんな形でもいいから、とにかく出塁すること。塁に出ないと何も始まらないからね。

投打ともに今が一番厳しい時期なのかもしれない。しかし、ベンチには何とかここを抜け切るための方策を考えてほしいね。